Росстат: услуги связи в России в сентябре подорожали на 7,8%

10:43, 30.10.2025

Стоимость услуг связи также выросла на 0,2% по сравнению с декабрем 2024 года

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Росстата, в сентябре 2025 года цены на телекоммуникационные услуги в России увеличились на 7,8% по сравнению с сентябрем 2024 года.

  • Стоимость услуг связи также выросла на 0,2% по сравнению с декабрем 2024 года. В сравнении с августом 2025 года услуги связи подорожали на 0,1%.

Отдельно стоит отметить, что цены на услуги почтовой связи в сентябре увеличились на 13,1% по сравнению с сентябрем 2024 года и на 3% по отношению к декабрю 2024 года. При этом стоимость почтовых услуг осталась на уровне августа 2025 года.

Напомним, что в Госдуме предложили возмещать плату за связь при массовых отключениях интернета или голосовой связи, вводимых для обеспечения безопасности. Соответствующее обращение направили министру цифрового развития России Максуту Шадаеву.

Анастасия Фартыгина

