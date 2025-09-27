Депутаты выступили с инициативой возмещать абонентам плату за связь при сбоях интернета

По их мнению, операторов стоит обязать автоматически информировать абонентов об объемах начисленной компенсации через личный кабинет и СМС-сообщения

Фото: Артем Дергунов

В Госдуме предложили возмещать плату за связь при при массовых отключениях интернета или голосовой связи, вводимых для обеспечения безопасности. Соответствующее обращение направили министру цифрового развития России Максуту Шадаеву депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

— С учетом приоритетов государственной политики в области защиты прав потребителей и развития цифровой экономики представляется необходимым создать механизм автоматического возмещения стоимости услуг мобильной связи в периоды массовых ограничений без необходимости подачи индивидуальных обращений от граждан, — цитирует документ РИА «Новости».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Депутаты также считают необходимым установить единые критерии учета недоступности услуги. По их мнению, операторов стоит обязать публиковать агрегированную статистику по событиям недоступности и автоматически информировать абонентов об объемах начисленной компенсации через личный кабинет и СМС-сообщения.



— Сейчас граждане оплачивают связь в полном объеме, даже когда услуги недоступны. Мы же предлагаем установить механизм беззаявительной компенсации. Средства должны возвращаться автоматически за счёт продления срока действия тарифов, зачисления денег или уменьшения следующего платежа, — заявил Миронов в разговоре с изданием.

Напомним, с начала сентября операторы связи отключили интернет вокруг Казанского авиационного завода. В связи с этим Сети лишились жители Авиастроительного и частично Ново-Савиновского районов — сейчас там действуют лишь стандарты 2G и 3G. До окончания СВО горожанам рекомендуют подключать проводной интернет и пользоваться общественными точками Wi-Fi.

Галия Гарифуллина