Квалифколлегия судей РТ одобрила кандидатов на посты председателей судов в Елабуге и Черемшане
Один из рекомендованных готов переехать в Татарстан из Херсона
Елабужский горсуд Татарстана может возглавить нынешний председатель Балтасинского райсуда Ильдар Шайдуллин, начинавший карьеру следователем МВД в Чистополе. Накануне его выдвижение на вакантную должность поддержала Квалификационная коллегия судей республики, сообщают источники «Реального времени».
Также на заседании ККС было рассмотрено заявление от «варяга» — судьи Генического суда Херсонской области Сергея Индирейкина, до сентября 2023-го работавшего мировым судьей в Димитровграде Ульяновской области. Он получил рекомендацию к назначению на пост главного судьи в Черемшане.
Подробнее об этих кандидатах «Реальное время» сообщало ранее.
