Судья из Херсона метит на пост в Черемшане, а глава суда Балтасей — в Елабуге
Кандидатуры обоих предстоит оценить Квалификационной коллегии судей Татарстана
На должность председателя Елабужского горсуда претендует действующий руководитель Балтасинского райсуда Ильдар Шайдуллин. Его кандидатуру рассмотрят на ближайшем заседании Квалифколлегии судей РТ 29 октября. В тот же день ККС должна оценить документы судьи, который желает возглавить суд Черемшана, перебравшись в Татарстан из Херсонской области, сообщают источники «Реального времени».
Конкурс на пост председателя Черешманского суда РТ объявляли в 2024 году и в мае этого года. В последний раз заявился лишь один претендент — Сергей Индирейкин. Согласно открытым источникам, в 2011 году он был назначен мировым судьей на участке в Димитровграде Ульяновской области — по постановлению областного Законодательного собрания, а в сентябре 2023-го по указу президента страны стал федеральным судьей в Геническом райсуде Херсонской области.
В настоящее время обязанности председателя суда в Черемшане исполняет один из его бывших председателей Раиф Сайфутдинов.
Нет соперников и у Ильдара Шайдуллина, который заявился на пост главного судьи Елабуги. За плечами претендента — два председательских срока на аналогичном посту в Балтасях. Его судейский стаж превышает 20 лет. Карьеру в системе Фемиды начинал с позиции мирового судьи в Чистополе в 2005 году, успев до этого поработать и следователем в местном райотделе МВД, и начальником юротдела администрации Чистопольского района.
Последние пять лет Елабужским горсудом руководила Жанна Низамова, в конце июня она ушла в отставку.
