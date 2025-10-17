Судья из Херсона метит на пост в Черемшане, а глава суда Балтасей — в Елабуге

Кандидатуры обоих предстоит оценить Квалификационной коллегии судей Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

На должность председателя Елабужского горсуда претендует действующий руководитель Балтасинского райсуда Ильдар Шайдуллин. Его кандидатуру рассмотрят на ближайшем заседании Квалифколлегии судей РТ 29 октября. В тот же день ККС должна оценить документы судьи, который желает возглавить суд Черемшана, перебравшись в Татарстан из Херсонской области, сообщают источники «Реального времени».

Конкурс на пост председателя Черешманского суда РТ объявляли в 2024 году и в мае этого года. В последний раз заявился лишь один претендент — Сергей Индирейкин. Согласно открытым источникам, в 2011 году он был назначен мировым судьей на участке в Димитровграде Ульяновской области — по постановлению областного Законодательного собрания, а в сентябре 2023-го по указу президента страны стал федеральным судьей в Геническом райсуде Херсонской области.

В настоящее время обязанности председателя суда в Черемшане исполняет один из его бывших председателей Раиф Сайфутдинов.

Нет соперников и у Ильдара Шайдуллина, который заявился на пост главного судьи Елабуги. За плечами претендента — два председательских срока на аналогичном посту в Балтасях. Его судейский стаж превышает 20 лет. Карьеру в системе Фемиды начинал с позиции мирового судьи в Чистополе в 2005 году, успев до этого поработать и следователем в местном райотделе МВД, и начальником юротдела администрации Чистопольского района.

Последние пять лет Елабужским горсудом руководила Жанна Низамова, в конце июня она ушла в отставку.