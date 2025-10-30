Трамп объявил о снижении пошлин на Китай после встречи с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания, и выразил готовность продолжать работать с Трампом

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан, по итогам которой американский лидер объявил о снижении пошлин на импорт товаров из Китая. Переговоры продолжались около 1 часа 40 минут, сообщили в Белом доме.

Трамп сообщил, что ранее введенные 20%-е пошлины на импорт из Китая, связанные с контрабандой фентанила, теперь снижены до 10%, подобные пошлины вводились и для Канады. В целом, по его словам, общие тарифы на китайские товары сократились с 57 до 47%. Это решение Трамп объяснил «очень активными мерами» со стороны Китая по решению проблемы фентанила.

В ходе встречи также обсуждался вопрос микросхем.

— Мы обсудили чипы. Теперь они будут вести переговоры с Nvidia и другими о чипах, — заявил Трамп.

В начале встречи американский президент поприветствовал китайского коллегу, выразив уверенность, что стороны уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу.

— Председатель Си — великий лидер великой страны. Я уверен, что у нас будут замечательные отношения на долгое время, — сказал Трамп, хотя и назвал Си Цзиньпина «тяжелым переговорщиком».

Си Цзиньпин, со своей стороны, подчеркнул, что Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания, и выразил готовность продолжать работать с Трампом для укрепления двусторонних отношений. Он также отметил, что развитие КНР не противоречит цели президента Трампа «сделать Америку снова великой».



Анастасия Фартыгина