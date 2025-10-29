Казань вошла в число популярных городов для транзитного туризма

Столица Татарстана, Казань, вошла в число популярных российских городов для транзитного туризма. По данным сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», спрос россиян на авиамаршруты с длительными пересадками в 2025 году увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС.

Аналитики «Авиасейлс» отмечают, что все больше путешественников специально выбирают маршруты с длительной пересадкой, чтобы добавить в свое путешествие еще одно направление. Средняя продолжительность такой транзитной остановки составляет три дня.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди российских городов, где чаще всего делают длительные пересадки, лидирует Москва, на которую приходится 17% всех транзитных маршрутов. Далее следуют Санкт-Петербург (8%), Сочи (3%), а также Калининград и Казань, на долю которых приходится по 2% транзитных остановок. В список популярных российских транзитных центров также вошли Екатеринбург и Новосибирск (по 1%).

Среди зарубежных направлений для длительных пересадок наиболее востребован Стамбул (7%), за ним следуют Париж, Ереван, Сингапур, Барселона, Анталья, Рим и Дубай (по 2%).

Напомним, что в России растет популярность четырехдневных туров. Заметные доли приходятся на Красную Поляну (отдельно от Сочи), Дагестан и Казань.



Анастасия Фартыгина