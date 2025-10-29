Польша продлила бессрочный запрет на ввоз украинского зерна

После отмены ЕС в 2022 году пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, Польша столкнулась с неконтролируемым ввозом дешевого зерна и рапса

Фото: Реальное время

Польша намерена сохранить бессрочный запрет на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов, включая пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник, а также некоторые продукты их переработки. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и развития села республики.

Данное решение принято на фоне вступления в силу нового торгового соглашения между Европейским союзом и Украиной, которое восстанавливает правила торговли, основанные на Соглашении об ассоциации. Однако, как отмечают в польском ведомстве, новое соглашение не в полной мере учитывает положения, предложенные Варшавой для минимизации негативного влияния импорта украинских товаров на польское сельское хозяйство.

Напомним, что после отмены Евросоюзом в 2022 году пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, Польша столкнулась с неконтролируемым ввозом дешевого зерна и рапса. Это вынудило власти страны ввести собственный, автономный запрет на импорт украинского зерна.

Сообщается, что новые квоты и объемы поставок украинских товаров в Евросоюз, предусмотренные торговым соглашением, касаются импорта товаров на территорию всего ЕС. При этом в Польше по-прежнему будет действовать бессрочный запрет на импорт ключевых позиций украинского агросектора.

Ситуация с импортом украинской сельхозпродукции стала одной из ключевых причин массовых протестов фермеров по всей Европе в 2024 году. Аграрии требовали пересмотра общеевропейской аграрной политики, снятия экологических ограничений и прекращения бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции в первую очередь с Украины, которая, по их утверждениям, делает работу европейских фермеров практически неприбыльной.

Рената Валеева