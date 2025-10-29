Эррол Маск: Казань поразила меня продуманным городским планированием

Он также восхитился Суздалем

Фото: Елизавета Пуншева

Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, поделился своими впечатлениями от визита в Россию, особо отметив высокое качество городского планирования в Москве и Казани. По его словам, именно эти аспекты произвели на него наибольшее впечатление.

— Для меня, как инженера по профессии и образованию... удивительно то, что улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением. Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим, — цитирует Маска РИА «Новости».

Помимо российских мегаполисов, Эррол Маск также выразил свое восхищение Суздалем, подчеркнув, что это отличает российские города от многих мест на Западе и в ЮАР, где, по его наблюдениям, состояние инфраструктуры зачастую вызывает удручающее впечатление.

Рената Валеева