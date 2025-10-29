Мастера элеватора в Челнах оштрафовали за смертельное нарушение безопасности

В июне 2024 года двое рабочих предприятия занимались зачисткой шнека в силосном корпусе

Фото: Максим Платонов

Работник набережночелнинского элеватора признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности, что привело к гибели рабочего. По приговору суда мастеру цеха назначено наказание в виде штрафа. Об этом сообщили в СУ Следкома России по Татарстану.

Трагический инцидент произошел 27 июня 2024 года. В этот день по согласованию с мастером, который временно исполнял обязанности начальника цеха, двое рабочих предприятия занимались зачисткой шнека в силосном корпусе.

При этом, как выяснилось в ходе расследования, и. о. начальника цеха нарушил правила промбезопасности. Он не оформил соответствующий наряд-допуск на проведение работ, не организовал необходимые подготовительные мероприятия, а также не приостановил работы в силосном корпусе, который на тот момент не имел разрешения на ввод в эксплуатацию.

В результате этих халатных действий один из рабочих попал под внезапно включившийся шнек. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия.

Рената Валеева