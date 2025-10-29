Китай запустил собственную альтернативу SWIFT для трансграничных расчетов

Цифровой юань представляет собой токен, который обращается в китайском государственном блокчейне

Китай внедрил собственную систему трансграничных расчетов Renminbi Digital, которая призвана стать альтернативой международной межбанковской системе SWIFT. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

— Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital — собственную альтернативу SWIFT, — приводит слова Титова его пресс-служба.

По словам российского представителя, новая система является «альтернативой не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна».

Титов пояснил, что цифровой юань представляет собой токен, который обращается в китайском государственном блокчейне.

— Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру, — рассказал он о механизме работы системы.

На данный момент Renminbi Digital доступна не повсеместно, однако уже активно используется в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, а также в России и других государствах СНГ.

— В 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем $90 млрд (в цифровых юанях, разумеется), постепенный переход международных расчетов в цифровые валюты центральных банков уже на марше, — заключил Титов, подчеркивая значительный объем операций и глобальную тенденцию к дедолларизации и развитию цифровых валют центральных банков.

