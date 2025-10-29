Форвард «Ак Барса» Биро пропустит матч с «Металлургом» в Казани

Встреча лидеров КХЛ начнется в 19:00 по московскому времени

«Ак Барс» определился с составом на игру с «Металлургом» в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча лидеров турнира начнется в 19:00 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» отсутствует американский нападающий Брэндон Биро, вместо него в третьем звене выйдет Алексей Пустозеров. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Михаил Бердин. Также нет в заявке Дмитрия Кателевского, которого заменил Семен Терехов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Металлурга» в составе присутствует экс-форвард клубов НХЛ Евгений Кузнецов.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Бердин); Яшкин — Семенов — Алистров, Лямкин — Миллер; Барабанов — Хмелевский — Денисенко, Карпухин — Фальковский; Галимов — Сафонов — Пустозеров, Лучевников — Князев; Дыняк — Фисенко — Замалтдинов, Семен Терехов.

«Металлург» лидирует в общей турнирной таблице КХЛ с 32 очками в 20 матчах. «Ак Барс» за тот же промежуток чемпионата набрал 29 баллов и идет вторым. Казанцы не проигрывают на протяжении десяти матчей подряд.

Встречу в прямом эфире покажут телеканалы КХЛ ТВ, ТНВ и «ТНВ Планета» в 19:00 мск.

Зульфат Шафигуллин