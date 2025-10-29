Япония продолжит импорт российского СПГ, несмотря на призывы США

Такаити обозначила эту позицию в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Вашингтону о намерении Токио продолжать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Представитель правительства Японии уточнил, что Такаити обозначила эту позицию в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся во вторник.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент подчеркивал, что Вашингтон ожидает от Токио прекращения закупок энергоресурсов у России. Трамп ранее неоднократно призывал многие страны прекратить покупать нефть у России, утверждая, что снижение ее рыночной стоимости якобы поможет остановить конфликт на Украине.

4 августа Трамп заявил о намерении значительно увеличить пошлины на импорт и перепродажу российской нефти, которую Индия активно покупает и продает на свободном рынке.

Рената Валеева