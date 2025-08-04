Трамп угрожает Индии повышением пошлин за перепродажу российской нефти

Президент США рассказал, что Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает большую часть на свободном рынке с существенной прибылью

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении значительно увеличить пошлины на импорт и перепродажу российской нефти, которую Индия активно покупает и продает на свободном рынке.

В своем посте в социальной сети Truth Social он заявил, что Индия «не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает большую часть на свободном рынке с существенной прибылью».

Трамп добавил, что в связи с этим он «значительно повысит пошлины, которые Индия платит США». Ранее он уже объявил о введении торговых пошлин в размере 25% на товары из Индии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на дружественные отношения между США и Индией, Трамп заявил, что объем торговли между странами «сравнительно мал» из-за «слишком высоких пошлин» и «жестких барьеров». Он также подчеркнул, что Индия традиционно закупает большую часть военного оборудования у России и является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов наряду с Китаем.

Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее заявил, что, по мнению Трампа, покупая российскую нефть, Индия фактически финансирует конфликт на Украине.

Индия, являясь третьим по величине потребителем нефти в мире, сильно зависит от импорта. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают сырье более чем в 30 странах, включая Россию. Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури подчеркивал, что сотрудничество между Москвой и Нью-Дели в энергетической сфере продолжает развиваться даже на фоне международной нестабильности, а доля России в импорте Индии стабильно превышает 30%.

Анастасия Фартыгина