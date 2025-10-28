США и Япония заключили соглашение по редкоземельным металлам

Премьер-министр Такаити выразила уверенность в наступлении «новой золотой эры» в отношениях между Японией и США

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во вторник подписали ряд важных соглашений, включая документ о сотрудничестве по обеспечению стабильных поставок редкоземельных металлов и других критически важных ресурсов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соглашение направлено на укрепление экономической безопасности обеих стран в условиях растущей геополитической напряженности, особенно в контексте влияния Китая на глобальные рынки.

— Такаити и Трамп подписали документ о сотрудничестве, которое должно гарантировать снабжение редкоземельными металлами и другими ключевыми ресурсами, стремясь обеспечить экономическую безопасность с учетом фактора Китая, — цитирует «Киодо» официальные источники.

Кроме того, лидеры подписали декларацию в поддержку полного исполнения американо-японского торгового соглашения, заключенного в июле. Это соглашение предусматривает значительные японские инвестиции в размере $550 млрд в ключевые секторы американской экономики, такие как производство полупроводников, добыча критически важных минералов и судостроение. В свою очередь, США ранее снизили пошлины на японские автомобили с 27,5% до 15%.

Премьер-министр Такаити выразила уверенность в наступлении «новой золотой эры» в отношениях между Японией и США, поблагодарив Трампа за его роль в продвижении мирных инициатив на Ближнем Востоке и за урегулирование конфликта между Таиландом и Камбоджей. Президент Трамп подчеркнул «фантастические отношения» между странами и заверил, что они будут укрепляться.

По данным источника в Белом доме, лидеры также совершили совместный полет на президентском вертолете Трампа на базу ВВС США в Йокосуке, где посетили авианосец USS George Washington.

В ходе переговоров, вероятно, обсуждался вопрос об увеличении оборонных расходов Японии. Такаити, как ожидается, представила свой план по увеличению расходов на оборону до 2% от ВВП к марту 2026 года, что опережает ранее запланированный срок — 2027 год.

Этот визит стал первым посещением Японии Дональдом Трампом с 2019 года, когда он занимал пост президента.

После Японии Трамп отправится в Южную Корею для участия в саммите АТЭС, где в четверг запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Такаити заявила в своей программной речи в парламенте о намерении Токио заключить мирный договор с Российской Федерацией.

Рената Валеева