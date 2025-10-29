Завершены спасательные работы на месте взрыва в Копейске: пострадали 23 человека

Спустя некоторое время в очаге возгорания последовал еще один взрыв

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области полностью завершены. По последним данным, жертвами трагедии стали 23 человека. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершены. В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, взрыв на промышленном объекте в Копейске произошел вечером 22 октября. Спустя некоторое время в очаге возгорания последовал еще один взрыв. Инцидент случился на АО «Завод «Пластмасс». Предварительной причиной чрезвычайного происшествия называется нарушение техники безопасности.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов направил слова глубокого соболезнования губернатору и жителям Челябинской области в связи с этой трагедией.

Рената Валеева