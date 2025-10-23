Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске
23 октября в Челябинской области произошел взрыв на заводе, в котором погибли 10 человек
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил слова глубокого соболезнования губернатору и жителям Челябинской области в связи со взрывом на заводе в Копейске.
— Жители Татарстана искренне сопереживают каждому, кто потерял близкого человека. В эту трудную минуту разделяем боль утраты с вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — обратился Рустам Минниханов.
По последним данным, в результате взрыва на предприятии погибли 10 человек, еще 19 получили ранения. Судьба 12 сотрудников предприятия остается неизвестной — спасатели МЧС продолжают поисковые работы на месте происшествия.
24 октября в Челябинской области объявлен днем траура по распоряжению губернатора региона.
