Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске

15:57, 23.10.2025

23 октября в Челябинской области произошел взрыв на заводе, в котором погибли 10 человек

Фото: скриншот прямой трансляции ТНВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил слова глубокого соболезнования губернатору и жителям Челябинской области в связи со взрывом на заводе в Копейске.

— Жители Татарстана искренне сопереживают каждому, кто потерял близкого человека. В эту трудную минуту разделяем боль утраты с вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — обратился Рустам Минниханов.

По последним данным, в результате взрыва на предприятии погибли 10 человек, еще 19 получили ранения. Судьба 12 сотрудников предприятия остается неизвестной — спасатели МЧС продолжают поисковые работы на месте происшествия.

24 октября в Челябинской области объявлен днем траура по распоряжению губернатора региона.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

