Глава Челябинской области: 9 человек погибли, 5 пострадали при взрыве на заводе в Копейске
После проливки спасатели приступят к разбору завалов. Под ними могут находиться пропавшие без вести
Девять человек погибли и пятеро пострадали в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. На месте инцидента открытое горение уже ликвидировано.
По словам Текслера, после проливки спасатели приступят к разбору завалов. Под ними могут находиться пропавшие без вести, информация о которых сейчас уточняется.
Взрыв на промышленном объекте в Копейске произошел вечером в среду. Спустя некоторое время последовал еще один взрыв в очаге возгорания. Предположительно, взрыв произошел на АО «Завод «Пластмасс», как сообщает Telegram-канал 112. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия называется нарушение техники безопасности.
