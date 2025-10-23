Глава Челябинской области: 9 человек погибли, 5 пострадали при взрыве на заводе в Копейске

После проливки спасатели приступят к разбору завалов. Под ними могут находиться пропавшие без вести

Девять человек погибли и пятеро пострадали в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. На месте инцидента открытое горение уже ликвидировано.

По словам Текслера, после проливки спасатели приступят к разбору завалов. Под ними могут находиться пропавшие без вести, информация о которых сейчас уточняется.

Взрыв на промышленном объекте в Копейске произошел вечером в среду. Спустя некоторое время последовал еще один взрыв в очаге возгорания. Предположительно, взрыв произошел на АО «Завод «Пластмасс», как сообщает Telegram-канал 112. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия называется нарушение техники безопасности.

Рената Валеева