В Казани откроется новая поликлиника, рассчитанная на 36 тысяч жителей

Там разместят 17 отделений и 130 медицинских кабинетов

В казанском микрорайоне «Весна» готовится к открытию новая поликлиника. Здание построено и оснащено современным медицинским оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Первых пациентов медучреждение планирует принять до конца текущего года, сообщили в мэрии.

Поликлиника будет оказывать первичную медико-санитарную помощь жителям микрорайона «Весна», а также близлежащих поселков Самосырово и Константиновка. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену и сможет обслуживать до 36 тысяч человек.



Новое пятиэтажное здание площадью 7,1 тыс. кв. м спроектировано с учетом современных требований доступности для разных категорий пациентов. Предусмотрено несколько входов, включая отдельный фильтр-вход для пациентов с признаками заболеваний и вход для маломобильных граждан, ведущий сразу в травмпункт.

В поликлинике разместят 17 отделений и 130 медицинских кабинетов, в которых будут работать 368 сотрудников, включая 120 врачей и 187 специалистов среднего медицинского персонала.

В столице Татарстана завершается подготовка к открытию филиала Республиканской стоматологической поликлиники, который будет оказывать специализированную помощь детям. Новая медицинская организация расположится на улице Советской, 22а, на первом этаже жилого дома.



Рената Валеева