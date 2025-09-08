В Казани откроется новая детская стоматологическая поликлиника

Она станет пунктом приема детей-пациентов Советского района города, а также Высокогорского и Арского районов республики

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана завершается подготовка к открытию филиала Республиканской стоматологической поликлиники, который будет оказывать специализированную помощь детям. Новая медицинская организация расположится на улице Советской, 22а, на первом этаже жилого дома. Об этом стало известно из сообщения на официальном портале мэрии Казани.

Поликлиника общей площадью 340 квадратных метров будет обслуживать детское население Советского района Казани, а также Высокогорского и Арского районов республики.

Учреждение будет оснащено необходимым оборудованием для оказания комплексной стоматологической помощи.

— Мы готовим к открытию специализированную детскую стоматологическую поликлинику, в которой будут оказываться все виды услуг по детской стоматологии — терапия, хирургия и ортодонтия. Отделение будет оснащено оборудованием для изготовления ортодонтических аппаратов и ортопедических протезов, — рассказала главный врач РСП Лейсан Муратова.

В составе поликлиники работает зуботехническая лаборатория для изготовления ортодонтических аппаратов и ортопедических протезов. Закуплены новые стоматологические установки, современное стерилизационное оборудование и мебель.

Медицинская помощь будет оказываться по полису ОМС. Открытие поликлиники запланировано до конца 2025 года.

Ранее стало известно, что по плану в Татарстане в текущем году планируется построить 53 медицинских объекта общей стоимостью более 2,8 млрд рублей.



Наталья Жирнова