Хуснуллин: ПФО стал одним из лидеров по вводу нежилой недвижимости в России

В России ввели 25,8 млн кв. м площади нежилых зданий, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

Приволжский федеральный округ (ПФО) вошел в число лидеров среди регионов России по вводу в эксплуатацию нежилых зданий за первые девять месяцев 2025 года, что свидетельствует об активном развитии экономики и улучшении инфраструктуры городов в Поволжье, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.

По данным за период с января по сентябрь 2025 года, в России было введено 25,8 млн квадратных метров площади нежилых зданий, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наибольший рост продемонстрировали административные и коммерческие объекты. Регионами-лидерами по вводу нежилой недвижимости, помимо ПФО, также стали Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В то же время положительную динамику продемонстрировали все федеральные округа, включая Уральский, Дальневосточный и Сибирский.

Напомним, что Татарстан занял первое место в ПФО и пятое место в России по объему введенного в эксплуатацию жилья за период с января по сентябрь 2025 года.



Анастасия Фартыгина