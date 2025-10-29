В «Ак Барсе» рассказали, как сдержать нападающих «Металлурга»

Два игрока магнитогорцев идут в лидерах в списке лучших бомбардиров лиги

Фото: Динар Фатыхов

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий рассказал, как сдержать нападающих «Металлурга» в преддверии матча с магнитогорцами. Игра в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится 29 октября в Казани в 19.00 по московскому времени.

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, Дмитрий Силантьев — в топ-3.

— Да, у соперника быстрые форварды, много мастеровитых игроков, способных создать угрозу. Очень важно играть с ними плотно, особенно в средней зоне. Минимизировать игру в нашей зоне, стараться контролировать шайбу в зоне «Металлурга». Нужно избегать удалений — об этом мы постоянно говорим ребятам. Тем более «Металлург» — вторая команда лиги по количеству попыток игры в большинстве, — сказал Макрицкий клубной пресс-службе.

«Металлург» лидирует в общей турнирной таблице КХЛ с 32 очками. «Ак Барс» идет вторым с отставанием от магнитогорцев на три балла. Команда Анвара Гатиятулина не проигрывает в чемпионате десять матчей подряд.

«Ак Барс» после победы над «Адмиралом» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии сезона-2020/21.

Зульфат Шафигуллин