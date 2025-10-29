Госсовет РТ утвердил корректировки в бюджет на 2025 год

Это связано с поступлением безвозмездных федеральных трансфертов на 28,9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов на заседании Госсовета республики представил законопроект о внесении изменений в бюджет РТ на 2025 года и на плановый период 2026—2027 годов. Согласно документу, доходы увеличиваются на 71,4 млрд рублей, расходы — на 57,7 млрд рублей, дефицит сокращается вдвое — до 17,2 млрд рублей.

Доходная часть бюджета увеличилась за счет дополнительных поступлений 16,7 млрд рублей по НДФЛ, 3,2 млрд рублей по налогу на имущество, 782 млн рублей по налогу на совокупный доход, 458 млн рублей по транспортному налогу, рассказал он. Но самая большая сумма в 28,9 млрд рублей поступила за счет федеральных трансфертов.

взято с сайта tatarstan.ru

Расходная часть бюджета РТ вырастет за счет казначейских кредитов на инфраструктуру, дорожные работы. В 2025—2027 годах республика привлечет казначейский кредит на 3,5 млрд рублей.

В результате бюджет РТ на год составит по доходам 576,4 млрд вместо 505 млрд рублей, по расходам — 593,7 млрд вместо 536 млрд рублей. Его дефицит в текущем году уменьшится с 31 млрд до 17,3 млрд, или почти вдвое.

Луиза Игнатьева