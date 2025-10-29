ФАС выдала более 10 тыс. предписаний об устранении нарушений в сфере госзакупок с начала года

По итогам их рассмотрения было вынесено 4024 постановления о наложении штрафов на общую сумму более 84 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подвела итоги контрольной деятельности в контрактной системе за первые 9 месяцев 2025 года, выдав 10,6 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений в сфере закупок, сообщила пресс-служба.

С начала года ведомство провело 11,4 тыс. плановых и внеплановых проверок, в рамках которых было проверено 21,3 тыс. процедур определения поставщика. Нарушения были выявлены в 4676 (22%) проверенных процедурах.

В ФАС России также поступило 38,1 тыс. жалобы, из которых по существу было рассмотрено 30,6 тыс. Обоснованными, в том числе частично, признаны 12,2 тыс. (40%) жалоб.

По результатам рассмотрения жалоб и проведения проверок служба выдала 10,6 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, антимонопольный орган принял 10,6 тыс. решений о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В 9192 случаях (86%) основанием для включения в РНП стало расторжение контракта (договора).

По фактам выявленных нарушений ФАС возбудила 17,3 тыс. административных дел. По итогам их рассмотрения было вынесено 4024 постановления о наложении штрафов на общую сумму более 84 млн рублей.

Накануне ФАС выявила картельный сговор среди компаний, занимающихся поставкой жизненно важных лекарственных препаратов, на сумму более 812 млн рублей.



Анастасия Фартыгина