ФАС раскрыла картель при поставке лекарств на 812 млн рублей

ФАС признала ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» виновными в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор среди компаний, занимающихся поставкой жизненно важных лекарственных препаратов, на сумму более 812 млн рублей. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, торги проходили для нужд государственных учреждений в 71 регионе страны.

ФАС признала ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Компании совместно участвовали в 529 электронных аукционах, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 812,8 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что участники картеля использовали единую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и осуществляли финансово-хозяйственные взаимоотношения. Эти действия способствовали поддержанию цен на торгах: компании подавали предложения без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

В связи с выявленными нарушениями участникам грозят административные штрафы. Материалы антимонопольного дела уже переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. ФАС продолжает работу по выявлению и пресечению антиконкурентных практик на рынке поставок лекарств.

