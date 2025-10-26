Распространенность курения в России снизилась в 66 регионах — с охватом 18,2% населения

Наиболее заметное снижение зафиксировано в Северной Осетии (на 6,7 процентного пункта) и Дагестане (на 3,9 процентного пункта)

Фото: Реальное время

Распространенность курения среди россиян значительно снизилась с начала текущего года, затронув почти 70 регионов страны. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), общая доля курящего населения старше 15 лет сократилась с 18,51% в январе до 18,2% в сентябре, пишет РИА «Новости».

За этот период распространенность курения уменьшилась в 66 субъектах России. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Северной Осетии (на 6,7 процентного пункта), Дагестане (на 3,9 процентного пункта) и Ростовской области (на 2,5 процентного пункта).

Более чем на один процентный пункт доля курильщиков снизилась в 14 регионах, включая Новосибирскую, Тюменскую, Ярославскую и Мурманскую области, а также Республику Алтай и Калмыкию. В крупных регионах, таких как Санкт-Петербург, Калининградская и Свердловская области, Краснодарский край и Подмосковье, также отмечено сокращение числа курящих.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако в 18 российских субъектах, напротив, наблюдается увеличение доли курящего населения. Самый значительный прирост — на Чукотке, где показатель вырос до 24% — с 18,5% в начале года. В Кабардино-Балкарии рост составил 4,9 процентного пункта, а в Карачаево-Черкессии — 3,5 процентного пункта. Увеличение также зафиксировано в Нижегородской (+2,4 п. п.), Курской (+1,9 п. п.) областях, Якутии и Красноярском крае (+1 п. п.). В Чечне показатель оставался стабильным — 0,2%.

По итогам сентября лишь четыре региона превышают отметку в четверть курящего населения: Еврейская автономная область (32,4%), Амурская область (28,2%), Бурятия (27,2%) и Республика Алтай (25,2%). В то же время наименьшая распространенность курения отмечена в Чечне (0,2%), Ингушетии (6,1%) и Дагестане (8,2%).

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новый доклад о тенденциях потребления табака в мире за период с 2000 по 2024 год. По данным организации, за последние 24 года количество потребителей табака сократилось с 1,38 млрд до 1,2 млрд человек. С 2010 года этот показатель уменьшился на 120 млн человек, что составляет 27% от общего числа курильщиков.



Анастасия Фартыгина