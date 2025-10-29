Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Авиакомпании России и Японии ведут консультации по вопросу восстановления прямого авиасообщения. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко в интервью газете «Известия».

По словам Руденко, возобновление полетов зависит от позиции правительства Японии. Дипломат подчеркнул, что Москва не отменяла и не запрещала японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Идет работа и консультации между компаниями, но все зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют — пожалуйста, мы не против, — сообщил Руденко издание.

Также около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Кореи, требуя незамедлительного возобновления прямых авиарейсов между Сеулом и Москвой.



Анастасия Фартыгина