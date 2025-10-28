Южнокорейские организации требуют возобновления прямых авиарейсов с Россией

Фото: Реальное время

Около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Кореи, требуя незамедлительного возобновления прямых авиарейсов между Сеулом и Москвой. На пресс-конференции во вторник в Национальном собрании в Сеуле представители организаций заявили, что прекращение авиасообщения нарушает права граждан и наносит ущерб.

Авторы петиции подчеркнули, что отсутствие прямых рейсов «нарушает право на свободу передвижения около 150 тыс. корейцев и соотечественников за рубежом», призывая правительство страны «перейти от символических санкций к прагматичной дипломатии».

— Правительство должно незамедлительно принять решение о поэтапном или полном возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Южной Кореей и обнародовать график их восстановления, — заявили представители организаций.

Обращение направлено не только в администрацию президента, но также в министерство земель, инфраструктуры и транспорта и министерство иностранных дел. Организации также настаивают на пересмотре реального диапазона действия международных санкций, восстановлении рейсов для гражданских, гуманитарных и культурных целей, а также закреплении возобновления авиасообщения, связанного с арктическим маршрутом, в качестве государственной политики.

Активисты потребовали «провести расследование ущерба, понесенного корейцами за рубежом, гражданами Кореи, а также бизнес-, образовательными и культурными организациями, и разработать меры поддержки». Среди подписантов петиции — председатель национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким и глава Исследовательского института зарубежных корейцев Им Чхэ Ван.



Анастасия Фартыгина