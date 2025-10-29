Силы ПВО России за ночь сбили 100 украинских беспилотников
Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 46 БПЛА
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно сводке ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 46 БПЛА. Также средства ПВО успешно отработали в Калужской (12 БПЛА), Белгородской областях (8 БПЛА) и Краснодарском крае (7 БПЛА).
- В Московском регионе было перехвачено шесть беспилотников, четыре из которых направлялись в сторону столицы.
Остальные БПЛА были уничтожены над Ульяновской областью (4), Крымом (3), Республикой Марий Эл (3), Ставропольским краем (2), а также по одному в Курской, Смоленской и Тульской областях.
