Новости общества

09:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Силы ПВО России за ночь сбили 100 украинских беспилотников

08:05, 29.10.2025

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 46 БПЛА

Силы ПВО России за ночь сбили 100 украинских беспилотников
Фото: Дарья Пинегина

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Согласно сводке ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 46 БПЛА. Также средства ПВО успешно отработали в Калужской (12 БПЛА), Белгородской областях (8 БПЛА) и Краснодарском крае (7 БПЛА).

  • В Московском регионе было перехвачено шесть беспилотников, четыре из которых направлялись в сторону столицы.

Остальные БПЛА были уничтожены над Ульяновской областью (4), Крымом (3), Республикой Марий Эл (3), Ставропольским краем (2), а также по одному в Курской, Смоленской и Тульской областях.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также