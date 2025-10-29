Битва лидеров КХЛ: «Ак Барс» сыграет в Казани с «Металлургом»

В случае победы команда Гатиятулина установит новый клубный рекорд

Сегодня «Ак Барс» сразится в Казани с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В случае победы команда Гатиятулина установит новый клубный рекорд.

«Металлург» и «Ак Барс» лидируют в общей турнирной таблице КХЛ. В активе магнитогорской команды 32 набранных очка в 20 матчах. Казанцы на этом же отрезке набрали 29 баллов и занимают вторую строчку в чемпионате.

«Ак Барс» не проигрывает десять матчей подряд, повторив рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ сезона-2020/21. Следующая победа станет для казанцев рекордной в истории клуба.

Три хоккеиста «Ак Барса» находятся в шаге от юбилейных отметок в КХЛ. Матч с «Металлургом» станет 400-м для Михаила Фисенко в лиге, а для Григория Денисенко — 100-м. Нападающий «барсов» Александр Хмелевский имеет в своем активе 198 набранных очков за карьеру в КХЛ. В последних трех матчах американец забросил три шайбы.

На прошлой неделе «Металлург» проиграл в гостях «Нефтехимику» со счетом 3:5. После этого в понедельник команда Андрея Разина переиграла «Авангард» — 4:1. Нападающие «Магнитки» Владимир Ткачев (3+21) и Дмитрий Силантьев (8+14) идут в топ-3 лучших бомбардиров сезона.

Предстоящий матч станет для команд 80-м очным поединком на уровне КХЛ: «Ак Барс» победил в 40 случаях, «Металлург» — в 39. В текущем сезоне соперники провели три матча, в которых магнитогорцы одержали две победы — 3:4 Б, 3:6, 4:3.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В прямом эфире матч между «Ак Барсом» и «Металлургом» покажут телеканалы KHL, KHL Prime, ТНВ и «ТНВ–Планета» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин