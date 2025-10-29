Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов
Местами возможен дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами возможен дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный порывами 5—10 м/с, местами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +6 градусов. Днем в Татарстане ожидается до +11 градусов.
Ранее МЧС Татарстана предупредило об интенсивном тумане утром 29 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».