Новости общества

09:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов

07:00, 29.10.2025

Местами возможен дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами возможен дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный порывами 5—10 м/с, местами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +6 градусов. Днем в Татарстане ожидается до +11 градусов.

Ранее МЧС Татарстана предупредило об интенсивном тумане утром 29 октября.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также