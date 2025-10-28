МЧС Татарстана предупредило об интенсивном тумане 29 октября
Граждан призвали к повышенной осторожности
Главное управление МЧС России по Татарстану, ссылаясь на предупреждение УГМС региона, сообщило об ожидаемом интенсивном метеорологическом явлении. Ночью и утром 29 октября на территории республики местами прогнозируется туман.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС Татарстана призывает граждан к повышенной осторожности и публикует ряд рекомендаций для обеспечения безопасности.
Для водителей особенно важно соблюдать осторожность:
- следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений;
- важно учитывать, что туман значительно скрадывает расстояние — необходимо увеличить обычную дистанцию до других транспортных средств и снизить скорость;
- рекомендуется избегать резких торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
- по возможности рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния.
Подробнее о погоде до 31 октября — в материале «Реального времени».
