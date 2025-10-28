Новости общества

00:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Татарстана предупредило об интенсивном тумане 29 октября

18:52, 28.10.2025

Граждан призвали к повышенной осторожности

МЧС Татарстана предупредило об интенсивном тумане 29 октября
Фото: Динар Фатыхов

Главное управление МЧС России по Татарстану, ссылаясь на предупреждение УГМС региона, сообщило об ожидаемом интенсивном метеорологическом явлении. Ночью и утром 29 октября на территории республики местами прогнозируется туман.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС Татарстана призывает граждан к повышенной осторожности и публикует ряд рекомендаций для обеспечения безопасности.

Для водителей особенно важно соблюдать осторожность:

  • следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений;
  • важно учитывать, что туман значительно скрадывает расстояние — необходимо увеличить обычную дистанцию до других транспортных средств и снизить скорость;
  • рекомендуется избегать резких торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
  • по возможности рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния.

Подробнее о погоде до 31 октября — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также