Ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Александр Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в стране не является актом агрессии

Фото: Реальное время

Российский ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре текущего года, сообщила ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

— Создание условий для размещения «Орешника» в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны, — сказала она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что размещение «Орешника» в стране не является актом агрессии, а является ответом на эскалацию ситуации в регионе и стремлением обеспечить собственную безопасность.

— Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что же нас упрекать? Это один из опаснейших видов вооружения. В случае ошибки или провокации времени разбираться просто не будет. Так что размещение этого оружия в Белоруссии ни что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы, — подчеркнул Лукашенко, выступая на III Международной конференции по евразийской безопасности.

Рената Валеева