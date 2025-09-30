Новости общества

Лукашенко показал модель ракетного комплекса «Орешник» в своем кабинете

20:04, 30.09.2025

Ранее Россия и Белоруссия совместно отработали применение комплекса

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко замечена модель ракетного комплекса «Орешник». Фотографии, запечатлевшие модель на столе белорусского лидера, опубликовал телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.

— Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого, — гласит подпись к опубликованным снимкам.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия совместно отработали применение комплекса «Орешник».

Рената Валеева

