Лукашенко показал модель ракетного комплекса «Орешник» в своем кабинете
Ранее Россия и Белоруссия совместно отработали применение комплекса
В кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко замечена модель ракетного комплекса «Орешник». Фотографии, запечатлевшие модель на столе белорусского лидера, опубликовал телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.
— Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого, — гласит подпись к опубликованным снимкам.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия совместно отработали применение комплекса «Орешник».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».