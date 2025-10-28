Эксперт: четырехдневная рабочая неделя в России нереализуема

Для этого потребуется либо рост производительности труда на 20%, либо привлечение дополнительных 14 млн работников

Введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время является нереалистичной задачей, поскольку для сохранения объемов ВВП потребуется либо рост производительности труда на 20%, либо привлечение дополнительных 14 млн работников. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.



Он подчеркнул, что в условиях дефицита кадров привлечение такого количества работников представляется маловероятным. Более того, попытки сохранить объемы производства за счет увеличения штата без повышения производительности труда приведут к снижению заработной платы, что неприемлемо.

Сафонов отметил, что некоторые компании переходят на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения потребительского спроса, но это вынужденная мера, влекущая за собой потерю заработка для сотрудников.

По словам профессора, в условиях дефицита кадров будет сложно обеспечить полноценное функционирование таких важных сфер, как здравоохранение и образование, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю.

В то же время, Сафонов допустил, что отдельные коммерческие компании, способные повысить производительность труда и оптимизировать внутренние процессы, могут успешно перейти на новый график работы без ущерба для зарплат сотрудников.

Он также привел пример зарубежного опыта, отметив, что проекты по введению четырехдневной рабочей недели в других странах, например, в Испании и Финляндии, сталкивались с различными проблемами, включая необходимость субсидирования оплаты труда и дефицит квалифицированных кадров.

