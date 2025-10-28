Правительство ограничит число платных мест в вузах по ряду специальностей с 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Правительство установит предельное число платных мест в вузах по 46 специальностям бакалавриата и специалитета в рамках приемной кампании 2026 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Регулирование затронет наиболее популярные и востребованные направления подготовки, а не все специальности, предлагаемые высшими учебными заведениями.

Согласно методике Минобрнауки, количество коммерческих мест будет определяться на основе среднего числа студентов, обучавшихся на данном направлении за последние два года. Важным критерием является уровень подготовки абитуриентов: если средний балл ЕГЭ зачисленных ранее студентов составлял менее 50 баллов, платные места по данной специальности выделяться не будут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В перечень специальностей, подпадающих под регулирование, вошли такие направления, как экономика, юриспруденция, психология, филология, международные отношения, лингвистика, архитектура и нефтегазовое дело.

Распределением платных мест между вузами займется межведомственная рабочая группа при Минобрнауки, которая должна быть сформирована до 5 ноября.

В Минобрнауки подчеркнули, что регулирование будет осуществляться поэтапно. После первой приемной кампании будет проведен анализ результатов и при необходимости в правила будут внесены корректировки.

Более 28 тысяч человек, включая участников СВО и членов их семей, поступили в российские вузы по специальной квоте. Об этом в августе сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Рената Валеева