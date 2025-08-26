Целевое обучение может охватить все дефицитные специальности в вузах

С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил в поддержку инициативы Министерства здравоохранения России о полном переходе на целевое обучение в медицинских вузах. По мнению депутата, подобный механизм распределения бюджетных мест может быть успешно применен и в других отраслях, испытывающих острый дефицит квалифицированных специалистов. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на парламентария.

Депутат подчеркнул справедливость предложенной системы: студент получает бесплатное образование и в обмен обязуется отработать в медучреждении. Более того, Нилов предложил распространить этот механизм на другие отрасли.

— Считаю, что данный механизм необходимо рассмотреть с точки зрения его использования и в других сферах, где мы испытываем серьезный дефицит кадров, — сказал депутат.

Однако парламентарий отметил, что внедрение целевой системы должно сопровождаться серьезными гарантиями для будущих специалистов. Ключевым фактором успеха инициативы он назвал решение жилищного вопроса для молодых специалистов. Без создания надлежащих социально-бытовых условий, считает Нилов, многие выпускники могут отказаться от заключения целевых договоров, несмотря на возможность получить бесплатное образование.



Ранее сообщалось, что более 28 тысяч участников СВО и их родственников поступили в вузы по квоте.

Наталья Жирнова