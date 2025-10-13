Украина получила от Нидерландов противоминный корабль Alkmaar

Это усилит возможности украинского флота по обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного и Азовского морей

Фото: Реальное время

Военно-морские силы Украины получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское издание NV.

— Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачи еще одного, — приводит издание слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Одной из ключевых тем обсуждения станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.



Рената Валеева