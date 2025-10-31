CAS допустил российских саночников к международным стартам в нейтральном статусе

Однако там отклонили ходатайство о немедленном допуске к турнирам для шестерых конкретных спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение разрешить российским саночникам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Однако CAS отклонил ходатайство о немедленном допуске к турнирам для шестерых конкретных российских спортсменов: Александра Горбацевича, Софии Мазур, Андрея Богданова, Юрия Прохорова, Екатерины Фоминой и Полины Григорьевой.

Решение CAS стало результатом апелляции, поданной Федерацией санного спорта России (ФССР) и указанными шестью спортсменами против Международной федерации санного спорта (FIL). Ранее, 18 июня 2025 года, на 73-м конгрессе FIL было принято решение продлить приостановку участия спортсменов, тренеров и официальных лиц ФССР в соревнованиях, ссылаясь на риски для безопасности.

— Коллегия постановила, что исключение спортсменов ФССР из соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется. Следовательно, апелляция была частично удовлетворена. Прошение шести спортсменов о немедленном участии в международных соревнованиях было отклонено, — говорится в заявлении CAS.

27 сентября стало известно, что российские паралимпийцы снова будут выступать под национальным флагом.

Рената Валеева