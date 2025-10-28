В сентябре на вторичном рынке недвижимости спрос вырос на 5% год к году

За последний месяц интерес к объектам на вторичном рынке увеличился на 3%

По данным технологической платформы «Авито Недвижимость», с начала года интерес россиян к вторичному жилью на платформе увеличился на 7%, а год к году — на 5%. Чаще, чем в сентябре 2024 года, готовыми квартирами интересовались во Владивостоке (+58%), Москве (+23%), Санкт-Петербурге (+21%), Краснодаре (+19%), Улан-Удэ и Калуге (+12% в каждом), а также еще в 19 городах исследования. За последний месяц интерес к объектам на вторичном рынке увеличился на 3%.

По итогам сентября выбор увеличился в 38 из 42 городов, попавших в исследование платформы: в Барнауле предложение готовых квартир прибавило 39% к началу года, в Ижевске — 32%, в Воронеже — 31%, в Казани — 30%, в Нижнем Новгороде — 27%, в Казани — 30%, во Владимире — 26%. Год к году предложение сократилось на 5%, за месяц — не изменилось.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 0,5% относительно начала года и на 0,7% по сравнению с прошлым сентябрем. Снижение цены «квадрата» год к году наблюдалась только в Сочи (-3%). За месяц цены также практически не изменились — наблюдается рост на 0,3%.

По итогам сентября 2025 года дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Брянске (80 тыс. рублей за кв. м), Смоленске (82 тыс. рублей), Астрахани (84 тыс. рублей за кв. м), Ульяновске (86 тыс. рублей), Липецке (90 тыс. рублей), Твери и Калуге (по 93 тыс. рублей). Самую высокую стоимость квадратного метра в сентябре 2025 года аналитики платформы отметили в Москве (524 тыс. рублей за кв. м в пределах МКАД, 177 тыс. рублей — в Новой Москве), Сочи (287 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (229 тыс. рублей), Казани (187 тыс. рублей) и Владивостоке (176 тыс. рублей).