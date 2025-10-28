В ряде регионов России зарегистрировали очаги гриппа птиц

Роспотребнадзор рекомендует вакцинировать от гриппа контактирующих с животными

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор рекомендовал уделить внимание вакцинации против гриппа для людей, контактирующих с животными и птицами, в связи с осложнением ситуации с гриппом птиц. Очаги заболевания регистрируются в некоторых регионах России, сообщили в пресс-службе.

— Отметили осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц: очаги регистрируются в ряде европейских стран и некоторых регионах Российской Федерации. В этой связи следует уделить особое внимание иммунизации лиц, контактирующих с животными и птицами, против сезонного гриппа, — сообщили в ведомстве во вторник.

В службе отметили, что заболеваемость ОРВИ в России находится на сезонном уровне, однако наблюдается рост госпитализаций и увеличение доли случаев гриппа. Циркулирующие штаммы соответствуют рекомендованным в состав вакцин на 2025—2026 годы.

На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито 47,7 млн человек.

В Татарстане за период с 13 по 19 октября зарегистрировано 10,1 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Заболеваемость снизилась на 14,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Рената Валеева