В Татарстане на 14,4% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах

Фото: Реальное время

В Татарстане за период с 13 по 19 октября зарегистрировано 10,1 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, заболеваемость снизилась на 14,4% по сравнению с предыдущей неделей. Напомним, с 6 по 12 октября зарегистрировали 11,8 тыс. случаев.

Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.



В рамках продолжающейся кампании по вакцинации против гриппа привито уже более 1 млн жителей республики, что составляет 34,3% от общей численности населения.

— Иммунитет после прививки сохраняется около года, поэтому для надежной защиты важно вакцинироваться ежегодно, — отмечают в Управлении.

Рената Валеева