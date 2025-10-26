В аэропорту Парижа задержали подозреваемого в ограблении Лувра

По данным следствия, всего в связи с делом разыскиваются четверо подозреваемых

Фото: Михаил Захаров

Один из подозреваемых в громком ограблении парижского музея Лувр задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке вылететь из Франции. Об этом сообщает портал Franceinfo.

Задержание произошло в субботу вечером. Куда именно направлялся подозреваемый, не уточняется.

По данным следствия, всего в связи с делом разыскиваются четверо подозреваемых. Среди них — двое преступников, которые проникли в Галерею Аполлона с помощью автовышки, а также двое их сообщников, которые помогли злоумышленникам скрыться на скутерах.

Анастасия Фартыгина