Госдума одобрила увольнение банковских сотрудников за ущерб от нарушений

Предлагаемая мера повысит дисциплину сотрудников

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, призванный усилить ответственность банковских сотрудников и препятствовать их участию в мошеннических схемах. Ключевое нововведение — возможность для кредитных организаций расторгать трудовой договор с работником за однократное грубое нарушение обязанностей, повлекшее ущерб.

Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как пояснил Аксаков в своем телеграм-канале, современные банковские системы способны оперативно выявлять недобросовестных сотрудников, нарушающих внутренние регламенты. Однако действующее законодательство зачастую не позволяет кредитным организациям оперативно расторгнуть трудовые отношения с такими работниками и внести соответствующую пометку в трудовую книжку.

— Предлагаемая мера повысит дисциплину сотрудников банков и мотивирует их тщательнее проверять заявки на кредит, чтобы исключить риски оформления займа клиентом под воздействием манипуляций третьих лиц, — считает парламентарий.

Согласно законопроекту, кредитная организация получит право расторгнуть трудовой договор со своим работником за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, связанных с открытием и ведением банковских счетов (вкладов) и (или) кредитованием клиентов, которое повлекло причинение ущерба самому банку и (или) его клиентам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важным дополнением является возможность для кредитной организации со дня обнаружения такого проступка отстранить работника от исполнения должностных обязанностей на период проведения проверки до принятия решения о наличии или отсутствии оснований для применения дисциплинарного взыскания. При этом заработная плата такому работнику должна начисляться в течение всего времени проверки.

Группа депутатов разработала законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за мошенничество и кражу денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков у лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Рената Валеева