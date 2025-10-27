В России предложили ужесточить наказание за кражу денег у пенсионеров
Законопроект предлагает признавать отягчающим обстоятельством совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3 и 159.6
Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за мошенничество и кражу денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков у лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Документ будет внесен в Госдуму 27 октября.
- По словам Леонида Слуцкого, пожилые люди являются наиболее уязвимой группой населения для злоумышленников, которым трудно противостоять «изощреннейшим схемам».
Законопроект предлагает признавать отягчающим обстоятельством совершение преступлений, предусмотренных статьями 158 (кража), 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) и 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) Уголовного кодекса, если они связаны с хищением средств у граждан предпенсионного или пенсионного возраста.
В случае принятия закона, максимальное наказание за кражу с банковского счета может составить до восьми лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей. За мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в особо крупном размере или организованной группой, предусмотрено до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. За мошенничество в сфере компьютерной информации в отношении электронных денежных средств — до восьми лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.
Слуцкий отметил, что мошенники используют не только телефонные звонки, но и мессенджеры, вредоносные ссылки и рекламные баннеры. По его данным, за последний год у пожилых людей было похищено 1,5 млрд рублей, при этом 93% атак начинались с телефонного разговора. Лидер ЛДПР также подчеркнул, что подобные аферы нередко приводят к нервным срывам, ухудшению здоровья и даже смертельным случаям среди пострадавших.
Накануне телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, выдавая себя за председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ) и предлагая «отключиться от системы пожарной безопасности» дома.
