В России предложили ужесточить наказание за кражу денег у пенсионеров

Законопроект предлагает признавать отягчающим обстоятельством совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3 и 159.6

Фото: Артем Дергунов

Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за мошенничество и кражу денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков у лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Документ будет внесен в Госдуму 27 октября.

По словам Леонида Слуцкого, пожилые люди являются наиболее уязвимой группой населения для злоумышленников, которым трудно противостоять «изощреннейшим схемам».

Законопроект предлагает признавать отягчающим обстоятельством совершение преступлений, предусмотренных статьями 158 (кража), 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) и 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) Уголовного кодекса, если они связаны с хищением средств у граждан предпенсионного или пенсионного возраста.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В случае принятия закона, максимальное наказание за кражу с банковского счета может составить до восьми лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей. За мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в особо крупном размере или организованной группой, предусмотрено до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. За мошенничество в сфере компьютерной информации в отношении электронных денежных средств — до восьми лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Слуцкий отметил, что мошенники используют не только телефонные звонки, но и мессенджеры, вредоносные ссылки и рекламные баннеры. По его данным, за последний год у пожилых людей было похищено 1,5 млрд рублей, при этом 93% атак начинались с телефонного разговора. Лидер ЛДПР также подчеркнул, что подобные аферы нередко приводят к нервным срывам, ухудшению здоровья и даже смертельным случаям среди пострадавших.

Накануне телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, выдавая себя за председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ) и предлагая «отключиться от системы пожарной безопасности» дома.



Анастасия Фартыгина