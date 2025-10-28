В МВД предупредили об активизации мошенников в преддверии «черной пятницы»

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В преддверии ноябрьских распродаж МВД России предупредило граждан об активизации мошенников, которые используют различные схемы для обмана покупателей, пишет «RT на русском».

Злоумышленники начали активно копировать методы легальных компаний, создавая иллюзию невероятно низких цен и агрессивно рекламируя свои «предложения» в социальных сетях.

Мошенники подделывают интернет-магазины известных брендов, обещая скидки до 90%, при этом требуют предоплату за товары, которые на самом деле не существуют. Важно помнить, что такие предложения могут оказаться ловушкой и покупатели рискуют потерять свои деньги.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, по данным ведомства, злоумышленники рассылают ссылки на «распродажи» через соцсети и мессенджеры. Переход по таким ссылкам может привести к компрометации данных банковских карт и утечке личной информации.

Еще одной популярной схемой является розыгрыш «крупного приза», где жертве сообщают о необходимости внести «обязательный платеж» для получения выигрыша. Также мошенники могут представляться курьерами и просить продиктовать коды доступа к банковским картам или мессенджерам.



Анастасия Фартыгина