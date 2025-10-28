Новости общества

В МВД предупредили об активизации мошенников в преддверии «черной пятницы»

14:55, 28.10.2025

Мошенники подделывают интернет-магазины известных брендов, обещая скидки до 90%, при этом требуют предоплату за товары, которые на самом деле не существуют

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В преддверии ноябрьских распродаж МВД России предупредило граждан об активизации мошенников, которые используют различные схемы для обмана покупателей, пишет «RT на русском».

  • Злоумышленники начали активно копировать методы легальных компаний, создавая иллюзию невероятно низких цен и агрессивно рекламируя свои «предложения» в социальных сетях.

Мошенники подделывают интернет-магазины известных брендов, обещая скидки до 90%, при этом требуют предоплату за товары, которые на самом деле не существуют. Важно помнить, что такие предложения могут оказаться ловушкой и покупатели рискуют потерять свои деньги.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, по данным ведомства, злоумышленники рассылают ссылки на «распродажи» через соцсети и мессенджеры. Переход по таким ссылкам может привести к компрометации данных банковских карт и утечке личной информации.

Еще одной популярной схемой является розыгрыш «крупного приза», где жертве сообщают о необходимости внести «обязательный платеж» для получения выигрыша. Также мошенники могут представляться курьерами и просить продиктовать коды доступа к банковским картам или мессенджерам.

Анастасия Фартыгина

