Россия призвала все государства ООН ратифицировать конвенцию против киберпреступности
В Ханое представители 71 государства уже поставили свои подписи под этим документом
Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию против киберпреступности с целью ее скорейшего вступления в силу. Об этом сообщили в МИД страны.
В дипведомстве отметили, что 25—26 октября во вьетнамском Ханое представители 71 государства уже поставили свои подписи под этим документом. От России в церемонии подписания участвовал генпрокурор Александр Гуцан.
МИД России подчеркнул, что российские дипломаты, представители других ведомств, разработчиков информационно-коммуникационных технологий и научно-академического сообщества нацелены на дальнейшее укрепление международного сотрудничества.
Особое внимание уделяется соблюдению принципа суверенного равенства государств, в том числе в информационном пространстве, в соответствии с Уставом ООН.
