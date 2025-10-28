Россия призвала все государства ООН ратифицировать конвенцию против киберпреступности

В Ханое представители 71 государства уже поставили свои подписи под этим документом

Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию против киберпреступности с целью ее скорейшего вступления в силу. Об этом сообщили в МИД страны.

В дипведомстве отметили, что 25—26 октября во вьетнамском Ханое представители 71 государства уже поставили свои подписи под этим документом. От России в церемонии подписания участвовал генпрокурор Александр Гуцан.

МИД России подчеркнул, что российские дипломаты, представители других ведомств, разработчиков информационно-коммуникационных технологий и научно-академического сообщества нацелены на дальнейшее укрепление международного сотрудничества.

Особое внимание уделяется соблюдению принципа суверенного равенства государств, в том числе в информационном пространстве, в соответствии с Уставом ООН.

Анастасия Фартыгина