Генпрокурор России: более 70 стран подписали конвенцию ООН против киберпреступности

Конвенция была разработана Генпрокуратурой при координирующей роли МИД России

Более 70 государств на сегодняшний день подписали конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на встрече с генпрокурором Анголы Элдером Фернанду Питтом Грошем в Ханое.

Гуцан подчеркнул, что преступления в информационной среде представляют угрозу не только для отдельных стран и без совместных международных усилий победить этот вид преступности «не представляется возможным».

Напомним, официальное подписание конвенции ООН против киберпреступности состоялось 25 октября в Ханое, где документ изначально подписали 65 стран. Конвенция была разработана Генпрокуратурой России при координирующей роли МИД России.

Анастасия Фартыгина