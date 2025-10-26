Новости общества

09:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генпрокурор России: более 70 стран подписали конвенцию ООН против киберпреступности

14:50, 26.10.2025

Конвенция была разработана Генпрокуратурой при координирующей роли МИД России

Генпрокурор России: более 70 стран подписали конвенцию ООН против киберпреступности
Фото: Артем Дергунов

Более 70 государств на сегодняшний день подписали конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на встрече с генпрокурором Анголы Элдером Фернанду Питтом Грошем в Ханое.

Гуцан подчеркнул, что преступления в информационной среде представляют угрозу не только для отдельных стран и без совместных международных усилий победить этот вид преступности «не представляется возможным».

взято с телеграм-канала Генпрокуратуры России

Напомним, официальное подписание конвенции ООН против киберпреступности состоялось 25 октября в Ханое, где документ изначально подписали 65 стран. Конвенция была разработана Генпрокуратурой России при координирующей роли МИД России.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьТехнологии

Новости партнеров

Читайте также