В Татарстане с начала 2025 года выдали 49 жилищных сертификатов детям-сиротам

Всего было подано 138 заявлений на получение таких сертификатов

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель министра образования и науки Татарстана Рамис Музипов сообщил, что за первые 10 месяцев текущего года сироты получили 49 жилищных сертификатов, каждый из которых покрывает сумму в 4,9 миллиона рублей. Всего было подано 138 заявлений на получение таких сертификатов.

В предыдущем году при подаче 17 заявлений было выдано только 11 сертификатов. Таким образом, в нынешнем году число выданных сертификатов увеличилось в 4,5 раза.

Сертификаты предназначены для погашения ипотечных кредитов на квартиры площадью не менее 33 квадратных метров. Получить сертификат могут дети-сироты старше 23 лет, обладающие официальным доходом не ниже минимальной заработной платы, не имеющие задолженностей по налогам, психических расстройств, алкогольной зависимости и судимости.

Ранее «Реальное время» сообщало, что средняя стоимость квадратного метра в Казани составляет 187 тысяч рублей.



Дмитрий Зайцев