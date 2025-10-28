В Татарстане почти вполовину сократилось количество ипотечных кредитов за январь — август

За первые восемь месяцев текущего года в Татарстане было выдано 16,8 тысячи кредитов

Фото: Динар Фатыхов

За первые восемь месяцев текущего года в Татарстане было выдано 16,8 тысячи ипотечных кредитов, что на 52% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, ссылаясь на данные Центробанка.

скриншот трансляции пресс-конференции

Общая сумма выданных ипотечных займов составила 75,8 миллиарда рублей, сократившись на 42,5% по сравнению с прошлым годом, когда объем составлял 132 миллиарда рублей.

При этом спрос на жилье остается высоким: продажи недвижимости за рассматриваемый период увеличились на 20%, достигнув отметки в 118 миллиардов рублей. Тем не менее наблюдалось падение продаж в июне — сокращение составило 58,5%, с 20,7 миллиарда рублей до 8,6 миллиарда рублей.

Дмитрий Зайцев