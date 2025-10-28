Второй импортозамещенный самолет МС-21 успешно совершил первый полет

Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года

Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщил Минпромторг России, подчеркнув, что на борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14.

Самолет находился в воздухе около 50 минут, достигая высоты до 3,5 км. Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно.

Этот лайнер присоединится к программе сертификационных испытаний, дополняя опытный образец МС-21, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что параллельно с сертификацией идет сборка серийных бортов на Иркутском авиазаводе, чтобы новые российские самолеты приступили к перевозкам пассажиров в ближайшее время. Поставки бортов в авиакомпании планируется начать после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиацией.

Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего первые два лайнера запустят в серийное производство. МС-21 разработан как отечественный ближне— и среднемагистральный пассажирский самолет, призванный заменить Ту-154 и Ту-204 на российском рынке и стать альтернативой зарубежным аналогам и способный перевозить пассажиров, багаж и грузы на расстояния до 5,1 тыс. км.

Напомним, что Казанский вертолетный завод (КВЗ) готовится к выпуску нового вертолета Ми-34, призванного заместить легкие вертолеты общего назначения иностранного производства.



Анастасия Фартыгина